Культура

Конъюнктурный обзор города Опочки за довоенный период показали в псковском архиве

Конъюнктурный обзор города Опочки за довоенный период показали в псковском государственном архиве.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Местная промышленность довоенного периода заключала в себе: 1.Промкомбинат — 200 человек рабочих с видами производств: мебельное, колесообозное, кузнечное, слесарное, мастерские, кирпичный, черепичный, известковый и лесопильный заводы. 2. Райпищекомбинат с выпуском безалкогольных напитков, размол зерна. 3. Артель инвалидов объединяла 150 человек членов и имела гончарный завод с двумя печами для обжига посуды емкостью 1200 шт[ук] единиц каждая, швейную, сапожную, шапочную, кузнечную мастерские. 4. Промартель «Путь Октября» — 150 человек при плане за год — 800 тыс. рублей по пошивочной мастерской. 5. Артель «Красный обувщик» — 84 человека рабочих при плане 620 тыс. руб. по пошивке и ремонту обуви. 6. Артель «Кооператор» — 90 человек членов, изготовлявших дрань штукатурную и кровельную, бондарную посуду, мебель мягкую, зеркала. 7. Артель им. Кирова — 100 человек, заготовка строительных материалов (камень, древесина). 8. Артель «Транспортник» — доставка материалов, 40 лошадей, при плане за год 500 тыс. руб. 9. Артель «Красный молот» — 30 человек, слесарно-жестяная мастерская при плане 200–250 тыс. руб. 10. Мясокомбинат с пропускной способностью забоя 70 голов в сутки, колбасный и коптильный цеха. 11. 2 спиртзавода, Глубоковский, вырабатывающий спирт-сырец, и Петровский спиртзавод — спирт-сырец с ректификационным отделением. 12. 2 совхоза: «Красный фронтовик» и «Федоровское», первый со свиноводческим уклоном до 5000 голов. 13. Льнозавод с рабочими около 300 человек», - приводят слова из документа архивисты.

Они также отметили, что после этого началась война и мирная жизнь закончилась.