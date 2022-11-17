Культура

Псковичи стали победителями этапа всероссийского фестиваля юных художников

По итогам второго этапа всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей - фестиваля юных художников «Уникум» победили двое псковичей - учащиеся ДШИ и ДХШ Пскова.

По решению федеральных экспертов победителями второго заочного этапа конкурса стали: учащаяся Детской художественной школы города Пскова Арина Мхоян в номинации «Изобразительное искусство»; учащаяся Детской школы искусств г. Пскова Ульяна Прокопенко в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Арина Мхоян, 14 лет, «В мечтах о флоте»

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, участники, прошедшие в финал, будут приглашены с 25 по 28 ноября в Санкт-Петербург для презентации своих работ и участия в выставке.

Ульяна Прокопенко, 14 лет, «За деревней Чудеса»

По итогам фестиваля будет выпущен иллюстрированный каталог с работами финалистов. Также для финалистов конкурса будет организована культурная и экскурсионная программа, торжественная церемония награждения победителей.