Культура

Псковичи прошлись по Картинной галерее при свечах

Самым ярким событием прошедшей «Ночи искусств» стала экскурсия «Спустилась ночь», проводившаяся в залах Картинной галереи в Пскове. Ее уникальность состояла в том, что она проходила в полумраке, при свете свечей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Благодаря такой атмосфере, экскурсовод обращал внимание посетителей на особенные фрагменты картин, не всегда заметные днем, а участники экскурсии смогли взглянуть на знакомые полотна по-другому.

«Мы были приятно удивлены, когда увидели, насколько сильный отклик в сердцах наших гостей вызвала экскурсия "Спустилась ночь". Мы получили огромное количество приятных отзывов и благодарностей за такой необычный формат. Конечно, мы не могли оставить это без внимания и пошли навстречу нашим посетителям», - рассказала начальник экскурсионного отдела Елена Матин.

Псковский музей-заповедник с 2 декабря этого года запускает отдельную ежемесячную авторскую экскурсию в доработанном и расширенном формате – «Спустилась ночь. Таинственный рубеж». Записаться на нее можно предварительно по телефону, так как количество мест ограничено.

В ходе путешествия по одному из залов Картинной галереи можно по-новому увидеть полотна, написанные на рубеже XIX-XX веков. Характерной чертой этого периода является множество неоднородных художественных течений, группировок, многие из которых представлены в Псковском музее-заповеднике: «Мир искусств», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет» и другие. Экскурсовод музея поможет посетителям окунуться в бесконечное многообразие шедевров изобразительного искусства и проникнуться уникальным духом того времени.

Стоимость: 400 руб./чел. – взрослый билет, 400 руб./чел. – льготный билет (студенты, пенсионеры), 400 руб./чел. – по Пушкинской карте.

Первая экскурсия состоится 2 декабря в 19:00 в Картинной галерее Псковского музея-заповедника. Вход через Главное здание музея (ул. Некрасова, 7). Запись по телефону: +78112663311