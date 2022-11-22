Культура

Делегация Псковской области участвует во Всероссийском съезде реставраторов

Делегация Псковской области принимает участие в III Всероссийском съезде реставраторов, который проходит в Санкт-Петербурге 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках съезда проводится пленарное заседание «Стратегия сохранения культурного наследия: задачи общества и государства» и конференция «Цифровые технологии в сфере сохранения культурного наследия. Практика и перспективы».

В работе принимают участие председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, директор ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Алексей Калиненко и генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

Тема конференции - цифровизация, стремительно охватывающая область сохранения объектов культурного наследия и затрагивающая такие сферы как учет, сохранение и управление объектами культурного наследия.

Цель конференции - популяризация цифровых технологий в сфере сохранения объектов культурного наследия, выработка предложений по совершенствованию механизмов их эффективного применения на всех этапах учета, сохранения и использования объектов культурного наследия.

В ходе конференции состоятся мастер-классы, лекции, панельные дискуссии по проблемам сферы сохранения объектов культурного наследия. По итогам конференции будет издан сборник тезисов и докладов.