Культура

«Культурные выходные» организуют в Дедовичском районе

«Культурные выходные» пройдут в Дедовичском районе с 24 по 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Программа мероприятий включает спектакль Псковского областного театра кукол, выставки художественных работ регионального отделения Союза художников России, концерты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, мастер-классы и различные просветительские мероприятия.

24 ноября в 11.00 состоится спектакль «Золотой ключик» Псковского областного театра кукол. Купить билеты можно по ссылке.

Адрес: Дедовичский районный центр досуга, Дедовичи, улица Энергетиков, дом №6.

25 ноября с 8.00 до 17.00 будут организованы выставки:

художественных работ Регионального отделения Союза художников России;

мастеров декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества;

Военно-исторического музея-заповедника;

студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова;

экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня».

Адрес: Дедовичский районный центр досуга, Дедовичи, улица Энергетиков, дом №6.

Кроме того, запланирован культурно-просветительский проект «Библиотур» Псковской областной универсальной научной библиотеки:

В 14.00 состоится открытая лекция «Псковская земля - край воинской славы. Эстафета подвига от Александра Невского» (конференц-зал, 2 этаж).

Также в 14.00 пройдёт интерактивная, развлекательная, познавательная программа «По ту сторону реки» (отдел по работе с детьми, 1 этаж)

В 15.00 запланировано открытие выставки-променада московского художника Александра Елисеева «А город Псков издревле слишком скромен» (конференц-зал, 2 этаж).

Адрес: Дедовичская центральная районная библиотека, Дедовичи, улица Пионерская, дом №10.

В 14.00 организуют уроки и мастер-классы ведущих преподавателей Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова для учащихся и педагогов музыкальной школы

Адрес: Дедовичская детская школа искусств, Дедовичи, улица Энергетиков, дом №6.

В 17.00 начнётся концерт Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Адрес: Дедовичский районный центр досуга, Дедовичи, улица Энергетиков, дом №6.

26 ноября с 13.00 до 17.00 будут работать выставки:

художественных работ Регионального отделения Союза художников России;

мастеров декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества;

экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня».

В 15.00 состоится концерт Ансамбля русской музыки «Псков». Купить билет можно здесь.

Адрес: Дедовичский районный центр досуга, Дедовичи, улица Энергетиков, дом №6.

27 ноября с 13.00 до 17.00 будут работать выставки:

художественных работ Регионального отделения Союза художников России;

мастеров декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества;

экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня».

В 15.00 начнётся концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Купить билеты можно по ссылке.

Адрес: Дедовичский районный центр досуга, Дедовичи, улица Энергетиков, дом №6.

Билеты на концерты можно приобрести по Пушкинской карте.