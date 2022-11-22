Культура

Общественники обсудили пути «оживления» культурных объектов на Романовой горке в Пскове

Общественники совместно с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области обсудили пути «оживления» памятников, расположенных в центре Пскова на Романовой горке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как отметили общественники во главе с председателем Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Натальей Савицкой, указанные объекты находятся в историческом центре города на пересечении двух улиц – Некрасова и Советской Армии. Там же расположены другие исторические объекты, храмы и Псковский музей-заповедник.

Главной проблемой, по их замечанию, является то, что у всех семи объектов, расположенных на Романовой горке (включая дом Марины Мнишек), разные собственники, часть из которых физические, а часть юридические лица.

На заседании присутствовал только один арендатор, который сообщил, что ранее проводились работы по ремонту и сохранению объекта культуры, но, в связи с тем, что поменялся арендодатель, возникли проблемы с уплатой аренды.

Представители общественности обратили внимание на то, что арендаторы и собственники объектов не предпринимают никаких действий по сохранению памятников. В свою очередь представители комитета по охране культурных объектов Псковской области отметили, что всем собственникам были направлены и утверждены задачи по ремонтным работам и срокам их исполнения, которые все еще не истекли, согласно документам.

Также обсуждалась возможность общественного контроля за восстановительными работами объектов, передача жалоб местных жителей комитету и дальнейшая работа в этом направлении, возможно, даже обращение в суд. Общественный совет единогласно проголосовал за то, чтобы направить в СМИ официальное письмо к одному из арендаторов, чтобы он смог явиться на одно из собраний и предоставить документы о проведенных работах в полуразрушенном объекте.

В завершении Наталья Савицкая предложила на примере одного из объектов составить подробное объяснение совместно с комитетом и юристами о несовершенстве закона «Об объектах культурного наследия народов РФ» от 25 мая 2002 года №73-ФЗ, который, согласно обсуждению, не способствует сохранению памятников, и развязывает руки арендаторам в сфере неисполнения своих обязанностей, несмотря на утвержденные акты обязательств по выполнение ремонтно-реставрационных работ.

Она также отметила, что интерес к объектам на Романовой горки есть. Так, Московский ВООПИиК планирует начать работу в рамках государственной программы по сохранению разрушенных объектов культуры, и рассматривает на эту роль два здания. В рамках этой программы планируется либо реставрация, либо полная консервация.