Культура

Татьяна Фомченкова заявила о важности запрета пропаганды ЛГБТ

О важности запрета пропаганды ЛГБТ заявила депутат Псковского областного Собрания по округу №5, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Татьяна Фомченкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Этот закон не затрагивает глубокую художественную литературу, «никто не собирается сжигать книги», отметила она.

«Когда мы читаем "Преступление и наказание", это не значит, что автор пропагандирует насилие и убийство. Тогда о чем мы с вами говорим? Про роман Владимира Набокова "Лолита"? Так, может быть, сначала стоило прочесть его, о трагической любви и плохом финале романа? Другой вопрос, что в школе его не изучали и изучать не будут. Те, кто устраивал шумиху, обратите внимание, что роман не изъят из библиотек и находится в свободном доступе. Тут только один вопрос возникает: как вы его читаете?» - прокомментировала депутат.

Она также рассказала, что современная переводная западная литература не должна быть детской и подростковой. «Потому что не надо лукавить. Ситуация, которую мы переживаем, очень сложная. Сохраняются наши ценности, наша мораль и не стоит захламлять это низкосортной и некрасивой литературой», - добавила она.

Татьяна Фомченкова уверена, что тенденция подобной литературы скоро остановится и на Западе, так как, по ее мнению, это «не жизнеспособная история и надо быть мудрее».