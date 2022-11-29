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Культура

30-летие городского краеведческого общества отметили в Великих Луках

29.11.2022 14:42|ПсковКомментариев: 0

Круглый стол «Великолукское краеведение на современном этапе развития: путь длиною в 30 лет», посвящённый 30-летию Великолукского городского краеведческого общества, состоялся в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета Союза краеведов России, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков. 

Фото здесь и далее: Великолукское городское краеведческое общество

На круглом столе подвели итоги работы общества и приняли план работы на 2023 год. С поздравлениям выступили почетные гости, в частности, заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарёв, и. о. заместителя главы администрации города Великие Луки Инна Репях, протоиерей Сергий (Матвеев) (руководитель Отдела религиозного образования и катехизации управления Великолукской и Невельской епархии), сопредседатели Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков и Галина Ковалёва и другие. 

Были зачитано поздравление председателя Союза краеведов России Владимира Первушкина. 

 

Членов краеведческого общества наградили «Медалью М. И. Семевского», почетными грамотами и благодарностями.

В ходе круглого стола прозвучало несколько сообщений, раскрывающих историю и современное состояние общества, его сотрудничество с библиотеками, архивами и музеями.

 

Сотрудники библиотеки имени М. И. Семевского подготовили выставку «В судьбе малой родины - наша судьба», на которой представлены книжные издания членов общества, а также материалы о коллегах, стоявших у истоков создания организации (Г. Т. Трофимова, Т. М. Андреева, А. И. Сизов, В. С. Карпицкая).

Важным подарком к юбилею общества стал выход в свет печатной версии 9-го номера краеведческого альманаха «Великолукский вестник».

Теги: #великие луки #краеведение
Источник: Псковская Лента Новостей
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