Культура

Новую вечернюю экскурсию проведут в Пскове 3 декабря

Новая вечерняя экскурсия «Лабиринты Музейного квартала» в рамках цикла «Спустилась ночь» стартует в Псковском музее-заповеднике 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Здесь вы окунетесь в историю, получите яркие эмоции и проникнитесь волшебной атмосферой музейных объектов, украшенных вечерней иллюминацией! Главной точкой маршрута станут Палаты у Сокольей башни, которые недавно открыли свои двери для посетителей после грандиозной реставрации. Экскурсовод познакомит вас с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации. Вы узнаете о Музейном квартале, где находятся Палаты, по старинному крыльцу войдете под их своды, а также спуститесь в атмосферные подвалы, хранящие в себе множество тайн», - рассказали в музее.

В ходе экскурсии псковичи посетят выставку «Всеволодов Свет», посвящённую 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова – первую выставку в отреставрированном пространстве Палат.

Видео: Псковский музей-заповедник

Первый сеанс экскурсии «Лабиринты музейного квартала» состоится 3 декабря в 16:00. Также экскурсию можно будет посетить 2 января в 16:00.

Место сбора группы: Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) (Комсомольский переулок, 7).

Стоимость:

300 рублей – взрослый билет,

200 рублей – льготный билет (студенты, пенсионеры).

Возможна оплата по Пушкинской карте.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.