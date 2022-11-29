Новую вечернюю экскурсию проведут в Пскове 3 декабря

Новая вечерняя экскурсия «Лабиринты Музейного квартала» в рамках цикла «Спустилась ночь» стартует в Псковском музее-заповеднике 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото: Псковский музей-заповедник
В ходе экскурсии псковичи посетят выставку «Всеволодов Свет», посвящённую 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова – первую выставку в отреставрированном пространстве Палат.
Видео: Псковский музей-заповедник
Первый сеанс экскурсии «Лабиринты музейного квартала» состоится 3 декабря в 16:00. Также экскурсию можно будет посетить 2 января в 16:00.
Место сбора группы: Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) (Комсомольский переулок, 7).
Стоимость:
Возможна оплата по Пушкинской карте.
Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.