Культура

Псковичей приглашают посмотреть киноэпопею «Битва за Москву»

Жителей Псковской области приглашают на онлайн-программу к годовщине контрнаступления под Москвой 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

На сайте культурной площадки интернет-пользователи увидят тематическую онлайн-экскурсию и виртуальную выставку, станут зрителями исторического фильма.

Программу откроет видеоэкскурсия по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!».

«Юный экскурсовод Катюша в доступном для всех возрастов формате расскажет о первом, самом сложном для столицы, годе войны. Вместе с юным гидом виртуальные гости «пройдут» по знаковым местам военной Москвы, погрузятся в события прошлого – в триумфальные декабрьские дни, когда советские войска перешли в контрнаступление и отбросили немецкую армию от Москвы», – рассказали в Музее Победы.

Пользователи могут «посетить» онлайн-выставку «Реликвии Победы» и увидеть личные вещи московской участницы народного ополчения Марины Флеровской. Она со студенческой скамьи ушла на фронт добровольцем и была распределена в 1-ю ударную армию на должность политработника в звании старшего лейтенанта. В мультимедийном формате можно познакомиться с оригинальными предметами фронтового быта: полевой сумкой, табачным кисетом, зажигалкой, и узнать историю вещей, которые принадлежали молодой ополченке.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет советскую киноэпопею «Битва за Москву» в двух частях. Зрители увидят исторические кадры событий, происходивших накануне Великой Отечественной войны и в первый ее период. В картине показаны масштабные кадры оборонительных сражений, в том числе подвиги подольских курсантов и панфиловцев, и контрнаступление советских войск.

Возрастная категория 12+.