Культура

Псковские студенты стали участниками всероссийской акции «Щедрый вторник»

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приняли активное участие во Всероссийской акции «Щедрый вторник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказала руководитель специальности «Социально-культурная деятельность», преподаватель колледжа Снежана Власова, студенты 1 и 2 курсов провели торжественную церемонию награждения победителей и призёров конкурса видеороликов «Добрые истории», организатором которого выступил благотворительный фонд «Добрый город» при поддержке правительства Псковской области.

Основными задачами, поставленными перед студентами и их руководителем, были:

создание сценария церемонии награждения победителей,

ведение праздничного действа,

встреча гостей,

регистрация участников,

помощь при вручении дипломов,

проведение игровой анимационной программы «Щедрая осень»,

вручение сладких подарков.

14 студентов колледжа выступили в костюмах сказочных персонажей, что было отмечено словами благодарности от председателя совета фонда «Добрый город» Семёна Никонова, учредителей праздника и гостей.

Цель конкурса видеороликов «Добрые истории» - создание условий для популяризации благотворительной и волонтёрской деятельности в Псковской области. Всего в конкурсе приняли участие 56 творческих работ, выполненных представителями Пскова, Дно, Опочки, Дедовичей, Бежаниц.