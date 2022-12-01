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Культура

Литературно-художественные программы и квесты проведут для школьников Псковской области

01.12.2022 21:48|ПсковКомментариев: 0

Тематические встречи, концерты, выставки, литературно-художественные программы и квесты в рамках федерального межведомственного проекта «Культура для школьников» пройдут в Псковской области в декабре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

2 декабря в библиотеке «Родник» в Пскове состоится семнадцатая городская литературно-краеведческая конференция «Буду подписываться Ал. Алтаев», посвященная 150-летию со дня рождения писательницы Маргариты Ямщиковой. В программе — выступления краеведов, музейных специалистов, учащихся школ о фонде М. Ямщиковой в Псковском музее-заповеднике, мемориальном доме-музее М. Ямщиковой, литературном творчестве и о семье Рокотовых, театральной жизни Пскова.

В исполнении участников театральной студии под руководством заслуженного артиста России Сергея Попкова прозвучит сказка «Солнце и бабочка». Конференция пройдет в онлайн—формате.

Старшеклассникам представят книгу доктора военных наук, профессора Михаила Комарова «Подводники в Карибском кризисе». Ее презентует капитан 1 ранга Вячеслав Ушаков (Санкт-Петербург). Встреча с ним состоится 2 декабря в 15:00 в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва. Кроме этого в программе выступление Павла Дроздова. Он расскажет о псковиче, капитане 1 ранга, участнике Карибского кризиса В. А. Михайлове. Также состоится показ фильма «Василий Архипов — человек, который спас мир».

3 декабря в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится открытый конкурс юных пианистов имени А. М. Чирковой. В оргкомитет конкурса поступило 62 заявки от учащихся ДМШ и ДШИ Псковской и Ленинградской областей. Регион представят конкурсанты из образовательных учреждений Пскова, Острова, Великих Лук, Пустошки, Бежаниц, Невеля, Пыталово, Дедовичей и Усвят. Отметим, что конкурс пианистов, посвященный известному Псковскому преподавателю, музыканту Алисе Чирковой, проводится в Пскове впервые.

Ко Дню казачьей культуры в этот же день в Писковичском доме культуры пройдет концерт «Ты лети, казачья песня». Зрителей порадуют выступления семейного вокальный ансамбль «Казачата» (руководитель М. Каркина, Псковский район), народного самодеятельного коллектива — хора русской песни «Радуга», (руководитель Е. Самедова, Псков), казачьего ансамбля «Златница» (руководитель С. Карасева, Псков), народного коллектива вокального ансамбля «Традиция» (руководитель Е. Савченко, Великие Луки), образцового хореографического коллектива «Энергия» (руководитель Т. Алексеева, Красногородск), образцового художественного коллектива ансамбля танца «Контраст» (руководитель Ю. Воронов, Дно), солистки Анны Яковлевой (Себеж).

С 5 по 9 декабря в Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева в Пскове в часы работы библиотеки пройдут кинопоказы-обсуждения в рамках 5-го Международного фестиваля «Катарсис». Фестиваль направлен на продвижение и популяризацию через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей. Слоган кинофестиваля: «Кинопроизводство со смыслом!» Темы фильмов: милосердие, добро, гуманизм, справедливость, права и свободы человека, патриотизм, ответственность, семья, любовь, дружба, историческая память.

Вспомнить подвиги героев Великой Отечественной войны предлагает Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова. 7 декабря заведующая отделом гуманитарной литературы Ирина Чернявская проведет час истории «Битва за Москву». Она расскажет о роли одного из самых важных сражений Великой Отечественной войны и о героизме защитников столицы и представит книги на эту тему.

Еще об одной ключевой фигуре отечественной истории пойдет речь на интерактивной просветительской программе «Петр I. Реформатор России». Она пройдет 12 декабря в актовом зале библиотеки имени В. Я. Курбатова. Автор и ведущая — методист регионального центра чтения Валерия Белоглазова. Программа посвящена 350-летию со дня рождения первого российского императора. Ведущая расскажет о реформах Петра и значении его личности в истории.

24 декабря в областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина. Там пройдет рождественский фестиваль «Advent в доме губернатора. Цель мероприятия — продвижение библиотеки как событийного пространства образовательно-досуговой деятельности для жителей города, развитие экологического мышления, популяризация устойчивой моды, развитие культурных и креативных связей. В программе — викторина и лотерея с призовым фондом, мастер-классы, обзор рождественских книг для всей семьи и музыкальный вечер.

26 декабря в детской экологической библиотеке «Радуга» в Пскове в рамках Рождественских чтений «Пусть праздник подарит чудо» пройдет онлайн-встреча с автором книги «Рождественский гусь» Натальей Радьковой (Минск, Республика Беларусь).

Теги: #культура #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
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