Культура

Событийный календарь на 2023 год представили в Псковской области

Событийный календарь на 2023 год представила в своём Telegram-канале председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото здесь и далее: Ольга Тимофеева / Telegram

«Полюбившиеся псковичам и гостям города Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, эногастроярмарка "ВиноГрад", хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского, Михайловский бастион, Александрова дорога, фестиваль имени Ольги Сергеевой "Знак русского" и многое другое вновь будут радовать наших зрителей в следующем году», - сообщила она.

Как заметила Ольга Тимофеева, делается упор на событийную составляющую в муниципалитетах. Новые мероприятия появятся в Гдове, Печорах, Опочке и Пыталово.

С середины декабря до середины января в парке Строителей в Пскове будет работать дача Деда Мороза с новогодними фотозонами и интерактивными программами.

В апреле и мае на стенах Псковского кремля покажут мультимедийное шоу, посвященное княгине Ольге. А в конце мая в парке Строителей проведут гастрофестиваль «Моя еда».

«И это лишь малая часть того, что ждёт нас в следующем году», - добавила она.

Подробнее о каждом событии можно узнать на сайте комитета по культуре.