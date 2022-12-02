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Культура

Украденную в 1984 году картину Кандинского обнаружили на немецком аукционе

02.12.2022 21:29|ПсковКомментариев: 0

Министерство культуры и национального наследия Польши объявило об обнаружении акварельной картины Василия Кандинского «Без названия» (1928) — она, как сообщается, была украдена из Национального музея в Варшаве в 1984 году.

Фото: Афиша Daily

Согласно сообщению польского минкульта, работа была выставлена на продажу немецким аукционным домом Grisebach. Министерство обратилось к нему с просьбой снять акварель с торгов — это позволило бы тщательно осмотреть полотно и предпринять дальнейшие шаги, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на иностранные СМИ.

Однако аукционный дом принял решение продать произведение искусства. Как сообщается, на такое решение воздействия не возымели ни позиция минкульта, ни действия посольства Польши в Берлине.

Местные СМИ уточняют, что сумма, вырученная за картину, составила 310 тыс. евро. А выставка, с которой ее похитили 38 лет назад, носила название «Концепции пространства в современном искусстве».

Теги: #аукцион #Польша #картины
Источник: Псковская Лента Новостей
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