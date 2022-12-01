Культура

Музей истории города Печоры присоединился к Неделе культуры сето

Музей истории города Печоры (филиал Псковского музея-заповедника ) присоединится к Неделе культуры сето, которая стартует в Печорах 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Неделя культуры сето – это проект Печорской лингвистической гимназии. В этом году, помимо Музея истории города Печоры и Этнокультурного общества сето, проект поддержат Информационный центр льна и конопли «Льняная губерния», Печорская районная библиотека и Печорский районный центр культуры.

Музей истории города Печоры презентует свою новую интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето», посвященную уникальному культурному наследию этого народа, которое находится под охраной ЮНЕСКО. Презентация программы состоится 7 декабря в 16:00 в музее (Печоры, улица Международная, 6). Помимо этого, участников Недели будут ждать лекции, выставки, мастер-классы и концерт с участием ансамбля русской песни «Богатки» и семейного ансамбля «Каарахельбе».

«В рамках программы "Звон серебра и песни народа сето" участники смогут посетить зал Музея истории города Печоры, посвященный культуре сето, узнать об истории и особенностях этого народа. После информативной части гостей будет ждать выступление детского этнографического ансамбля Tsirgukõsõ, который поможет познакомиться с культурой сето еще ближе и проникнуться особенной атмосферой их быта», – отметила Наталья Изборская, заведующая Музеем истории города Печоры.

Напомним, что уже с декабря 2022 года программа будет проводиться в Музее истории города Печоры по субботам для организованных групп посетителей. Запись на программу и подробности по телефону: +78114823077.