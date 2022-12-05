Культура

Псковичей приглашают на выставку о золотом веке реставрации

Выставка «Четыре золотые буквы «С». Золотой век псковской реставрации» откроется в Пскове 9 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка будет посвящена послевоенному восстановлению Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период после окончания Великой Отечественной войны: архитекторам-реставраторам Спегальскому, Смирнову, Скобельцыну и Семёнову.

«Восстановительные работы после войны в Пскове начались уже в 1945 году. Профессионализм и опыт псковских реставраторов позволили создать самобытную школу псковской научной реставрации. Первым руководителем Псковской проектно-реставрационной мастерской был назначен Юрий Павлович Спегальский», – рассказали в музее-заповеднике.

Юрий Спегальский, пскович по рождению, закончил Ленинградский институт инженеров коммунального строительства, стоял у истоков послевоенной реставрации памятников Пскова. Он подготовил проекты восстановления многих памятников архитектуры в Пскове на основе создания архитектурных заповедников с особыми зонами благоустройства и застройки. Им были созданы проекты реставрации церквей Богоявления с Запсковья, Николы со Усохи, Василия на Горке, Иоакима и Анны, колокольни церкви Михаила Архангела, куполов Троицкого собора, Дома Ксендза.

«Восстановление города, гармонично сочетавшее историческую застройку и современный городской пейзаж, делающее приоритетом бережное обращение с архитектурными памятниками, позволило бы сохранить ни на что не похожий, самобытный голос Пскова времен его расцвета. Именно этого и хотел добиться Юрий Павлович Спегальский», – отметила куратор выставки, хранитель музейных предметов Псковского музея-заповедника Анна Новотроицкая.

Спегальский приложил немало усилий, чтобы вошедшие в его проекты архитектурных заповедников древние улицы и площади, границы особых зон микрорайонов вошли в генеральный план восстановления Пскова. Но он вынужден был покинуть Псков в результате поднявшейся против него газетной шумихи.

Осенью 1968 года Юрий Спегальский принял приглашение Псковского областного управления культуры возглавить проектную группу Псковской мастерской, но в январе 1969 года его не стало. Разработанный им «Перспективный план реставрации, восстановления и консервации памятников архитектуры города Пскова» стал опорным планом для его преемников в дальнейшей практической работе.

Узнать больше о жизни и деятельности Юрия Спегальского, а также проникнутся духом людей, отдавших все свои силы делу восстановления любимого города, можно на выставке «Золотой век псковской реставрации», которая будет работать в музее-квартире Юрия Спегальского.