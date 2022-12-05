Итоги открытого конкурса юных пианистов подвели в Псковской области

Подведены итоги псковского областного открытого конкурса юных пианистов имени А. М. Чирковой, который состоялся на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.
Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова
Конкурс проводили среди учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. Обязательным условием участия в конкурсе в этом году стало исполнение виртуозного этюда и пьесы русского композитора.
По решению членов жюри звание лауреата 1 степени получили:
На церемонии награждения член жюри Виктор Иванов сердечно поздравил конкурсантов и их преподавателей с успешным выступлением и пожелал им дальнейшего профессионального и творческого роста, а также поделился воспоминаниями о заслуженном учителе России, преподавателе специального фортепиано Псковского областного колледжа искусств Алисе Чирковой.