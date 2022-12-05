Культура

Итоги открытого конкурса юных пианистов подвели в Псковской области

Подведены итоги псковского областного открытого конкурса юных пианистов имени А. М. Чирковой, который состоялся на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Конкурс проводили среди учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. Обязательным условием участия в конкурсе в этом году стало исполнение виртуозного этюда и пьесы русского композитора.

По решению членов жюри звание лауреата 1 степени получили:

София Горчакова (Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №34, преподаватель Н. У. Ахметова),

Алиса Андреева (ДМШ №1 имени Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель Н. И. Жданова),

Михаил Федотов (ДМШ №4, ОШОД «Камертон», преподаватель З. Б. Королева),

София Гусейнова (ДШИ «Центр, преподаватель заслуженный работник культуры РФ Е. А. Войтушко),

Алексей Колосов (ДМШ №1 имени Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель заслуженный работник культуры РФ И. А. Чудина),

Алексей Хижняк (ДМШ №2 имени М. П. Мусоргского, преподаватель В. М. Джепа),

Ева Кальцанова (ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель Т. И. Матюхина).

На церемонии награждения член жюри Виктор Иванов сердечно поздравил конкурсантов и их преподавателей с успешным выступлением и пожелал им дальнейшего профессионального и творческого роста, а также поделился воспоминаниями о заслуженном учителе России, преподавателе специального фортепиано Псковского областного колледжа искусств Алисе Чирковой.