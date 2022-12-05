Культура

Артисты коллектива «Псковский цирк» победили на международном фестивале

Артисты народного коллектива «Псковский цирк» победили на международном фестивале-конкурсе циркового искусства «Тверская феерия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

Фото: комитет по культуре Псковской области

Фестиваль проходил с 1 по 4 декабря в Государственном училище циркового и эстрадного искусства имени Н. М. Румянцева (Карандаша) в Москве.

В фестивале приняли участие свыше 300 представителей 60 цирковых коллективов из разных регионов России и из Республики Беларусь.

«Псковский цирк» представил «Антипод "Ярмарка"» и «Эквилибр на катушках "Чарли Чаплин"», а также премьерный номер – «Воздушная гимнастика на ремнях "Держи меня, Земля"».

Как рассказали в комитете, жюри высоко оценило талант и мастерство юных циркачей. Номер Егора Табунщикова «Эквилибр на катушках "Чарли Чаплин"» завоевал звание лауреата I степени, антипод «Ярмарка» назван лауреатом II степени, а номер Полины Михеевой «Воздушная гимнастика на ремнях "Держи меня, Земля"» стал лауреатом III степени.