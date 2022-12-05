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Культура

Выставку о словах и их верных рыцарях открыли в Пушкинском заповеднике

07.12.2022 12:11|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в мемориальной усадьбе Ганнибалов, открыли для посетителей выставку «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Материалы для экспозиции подготовлены в Государственный музей истории российской литературы (Государственном литературном музее) имени В.И. Даля.

В первые часы работы выставки «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Значение того, что сделали Пушкин и Даль для русского языка и русской литературы невозможно переоценить, констатируют авторы выставки: «Творчество Пушкина произвело переворот в отечественной словесности, заложило основу современного русского языка. Составленный Далем “Толковый словарь живого великорусского языка“ впервые зафиксировал богатство русского слова во всей полноте и многообразии». Однако широкой читательской аудитории мало известны подробности знакомства и личного общения двух этих выдающихся людей. На самом деле свой первый визит Пушкину русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, а ещё военный врач Даль нанёс в Санкт-Петербурге ещё в 1832 году. Годом позднее они встретились в Оренбурге, где Даль служил чиновником особых поручений при военном губернаторе Василии Перовском, а Пушкин собирал материал для «Истории Пугачёва». После роковой дуэли Даль оказывал Пушкину медицинскую помощь и провёл у постели поэта последние 46 часов его жизни.

Выставка из собрания ГМИРЛИ имени В.И. Даля рассказывает историю дружбы великих современников. В экспозиции есть их портреты и портреты их общих знакомых и современников, виды мест, где литераторы бывали, документы, связанные с их работой, прижизненные издания сочинений Пушкина и первое издание «Словаря» Даля и даже канцелярские принадлежности и бытовые предметы первой половины XIX века. Вещи и отдельные произведения из изобразительного ряда вошли в экспозицию как своего рода иллюстрации к статьям из «Словаря» Даля. «Б» — бальные туфельки. «К» — «колпак» — портрет Державина в домашнем костюме и ночном колпаке. Эта картина Александра Васильевского (1915) известна, прежде всего, благодаря пушкинскому описанию: «глаза мутны; губы отвислы; портрет очень похож».

Отдельная составляющая экспозиции — шуточный графический комментарий к биографиям и творчеству двух «рыцарей слова». Это серия рисунков о том, как бы жили и общались Александр Сергеевич и Владимир Иванович, живи они в наше время. Автор этих «хроник», созданных специально к выставке «Рыцари слова» — московская художница Евгения Двоскина.

Евгения Двоскина. Из рисунков к выставке «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль». Из собрания ГМИРЛИ имени В.И. Даля.

Выставка «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль» развёрнута в выставочных залах музея-усадьбы «Петровское». Планируется, что она будет работать здесь до конца марта 2023 года.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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