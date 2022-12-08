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Культура

Приказ псковского губернатора 1837 года о реставрации стен Псковского кремля опубликовали архивисты

08.12.2022 18:24|ПсковКомментариев: 0

Приказ псковского губернатора 1837 года о реставрации стен Псковского Крома опубликовали специалисты Государственного архива Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Архивисты напомнили, что на колокольне Троицкого собора в настоящее время ведутся ремонтные работы. Специалисты АНО «Возрождение» выполняют протезирование разрушенных частей стропильной и подстропильной системы кровли. Завершить мероприятия планируют в январе 2023 года.

В фондах Государственного архива Псковской области есть документы, связанных с колокольней и самим Троицким собором.

Один из них – «Отношение псковского губернатора А.Н. Пещурова псковскому губернскому архитектору Ф.И. Уткину о починке стены псковского кафедрального Троицкого собора». Датирован он 10 августа 1837 года.

«Государь Император во время пребывания своего в Пскове высочайше повелеть мне соизволил находящуюся кругом и внутри псковского кафедрального Троицкого собора каменную стену, пришедшую от времени в ветхость, и равно состоящее на внутренней стене строение привести починкою в прежний древний вид, и потому поручаю вашему высокородию наипоспешнее заняться составлением двух планов с фасадом первого в таком виде, в каком та стена и строение ныне находятся, и последнюю, в каком все то делано быть после починки, не изменяя прежнего древнего вида и вместе с тем составив на починку смету, и все сие с должными приложениями для представления в собственные руки Государя Императора представить ко мне наискорее и непременно к 22 числу сего августа месяца», - говорится в материалах.

Теги: #Государственный архив Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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