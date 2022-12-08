Культура

Съемочная группа из Казахстана работает над документальным фильмом в Невеле

Съемочная группа из Казахстана посетила Невель для съемок документального фильма о Героях Советского Союза. Об этом сообщили в группе «Музей истории Невеля» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: музей истории Невеля / «ВКонтакте»

«Сегодня в Невеле работала съемочная группа из Казахстана. Ведутся съемки документального фильма о героях Советского Союза Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой. Городскими локациями для съёмок стали наш музей, место захоронения и памятник Маншук Маметовой», – говорится в сообщении.

Как сообщают открытые источники, Алия Молдагулова и Маншук Маметова, девушки из Казахстана, которым присвоили звание Героя Советского Союза за боевые заслуги во времена Великой Отечественной войны.

Алия Молдагулова - девушка-снайпер, в годы Великой Отечественной войны служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, ефрейтор.

Маншук Маметова - советская пулеметчица, в своём последнем бою в одиночку уничтожившая 72 противников. Она стала первой казашкой, удостоенной звания Героя Советского Союза.