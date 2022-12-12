Культура

Колледж искусств принял участие в декаде инвалидов в Пскове

Солисты и творческие коллективы Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приняли активное участие в декаде инвалидов с 2 по 8 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Народный коллектив, ансамбль русской песни «Очелье» (руководитель - заслуженный работник культуры РФ Вера Кагазежева) в рамках Международного фестиваля «Эстафета доброты» провёл интерактивную фольклорную программу с учащимися Специального центра образования №1 города Пскова.

Студенты специализации «Хореографическое творчество» (педагог-хореограф Евгения Шургалина) представили программу из русских танцев учащимся Центра специального образования №1. Праздник завершился совместным предновогодним флешмобом.

Духовой оркестр колледжа (руководитель - Вадим Подмогаев) выступил с концертной программой в Бобровском детском доме и Доме притча в Псковском кремле.

Студентка 3 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Анастасия Егорова и её юная ученица по педагогической практике вокала Александра Сипкина исполнили дуэтом песню «Сказка о любви» в концертной программе «Жить, мечтать, любить», посвящённой Международному дню инвалидов, в Городском культурном центре.

В колледже отметили, что все мероприятия с участием солистов и творческих коллективов колледжа искусств, проводимые в рамках декады инвалидов, направлены на воспитание у студентов таких личностных качеств как доброта, милосердие, сострадание, формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья.