Открылась выставка «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея»

Масштабная выставка «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея» открылась сегодня, 28 мая, в день рождения Псковского музея-заповедника, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На открытии приветственное слово сказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова:

«Я могу сказать только одно: какое счастье, что в этом городе, полном необыкновенных воспоминаний, на рубеже 19 века появился такой музей. Фёдор Плюшкин был уникальным, да здравствуют самородки! Чтобы мы без них делали. Хоть его судьба и судьба его семьи была крайне трагична, но, несмотря ни на что, он успел указать в завещании, что коллекция должна остаться в России. Какие кандалы он наложил на наследников! Многие зарубежные музеи были готовы предложить огромные деньги, больше реальной стоимости коллекции. Но её купил российский император за 100 тысяч рублей, сохранив в России. Война внесла свои коррективы. Мы до сих пор точно не знаем, сколько ещё объектов коллекции раскидано по миру. Сейчас на выставке представлено 610 экспонатов, 28 уникальных фотографий и ещё 48 представлены в цифровом формате. Спасибо большое за такую поддержку и возможность всему музейному сообществу!»

Проект посвящен наследию Федора Плюшкина (1837-1911) – выдающегося псковского коллекционера, купца, потомственного почетного гражданина и одного из основоположников музейного дела в регионе. На выставке представлено около 600 музейных экспонатов, происходящих из коллекции Федора Плюшкина и хранящихся сейчас в собраниях ведущих музеев страны. Так, экспонаты в честь торжественной даты для Псковского музея-заповедника предоставили Государственный Эрмитаж и Русский музей.

На выставке в Пскове представлены иконы, церковная утварь, нательные кресты, предметы лицевого шитья, а также живописные произведения из собрания Русского музея. Гости увидят портреты Александра I, Николая I, адмирала Голенищева-Кутузова и многие другие картины.

Также гости выставки смогут ознакомиться с более чем 200 экспонатами из коллекции Государственного Эрмитажа, среди которых медали, образцы русского и европейского оружия, предметы западноевропейского фарфора, картины, иконы, элементы одежды, карманные часы и многое другое. Широко представлена коллекция нумизматики византийскими, английскими, шведскими, японскими, корейскими, китайскими, эфиопскими и филиппинскими монетами. Самая ранняя вещь в коллекции датируется I веком нашей эры.

Отметим, в прошлом году медиахолдинг «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в сотрудничестве с Псковским музеем-заповедником выпустил видеофильм, радиопередачу и статью, рассказав о том, как Федор Плюшкин поднялся из мальчика на побегушках до потомственного почетного гражданина Пскова, из чего состояла его коллекция и какая судьба постигла предметы после смерти собирателя.