Открылась выставка «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея»

Масштабная выставка «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея» открылась сегодня, 28 мая, в день рождения Псковского музея-заповедника, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Константин Красильников
На открытии приветственное слово сказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова:
Проект посвящен наследию Федора Плюшкина (1837-1911) – выдающегося псковского коллекционера, купца, потомственного почетного гражданина и одного из основоположников музейного дела в регионе. На выставке представлено около 600 музейных экспонатов, происходящих из коллекции Федора Плюшкина и хранящихся сейчас в собраниях ведущих музеев страны. Так, экспонаты в честь торжественной даты для Псковского музея-заповедника предоставили Государственный Эрмитаж и Русский музей.
На выставке в Пскове представлены иконы, церковная утварь, нательные кресты, предметы лицевого шитья, а также живописные произведения из собрания Русского музея. Гости увидят портреты Александра I, Николая I, адмирала Голенищева-Кутузова и многие другие картины.
Также гости выставки смогут ознакомиться с более чем 200 экспонатами из коллекции Государственного Эрмитажа, среди которых медали, образцы русского и европейского оружия, предметы западноевропейского фарфора, картины, иконы, элементы одежды, карманные часы и многое другое. Широко представлена коллекция нумизматики византийскими, английскими, шведскими, японскими, корейскими, китайскими, эфиопскими и филиппинскими монетами. Самая ранняя вещь в коллекции датируется I веком нашей эры.
Отметим, в прошлом году медиахолдинг «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в сотрудничестве с Псковским музеем-заповедником выпустил видеофильм, радиопередачу и статью, рассказав о том, как Федор Плюшкин поднялся из мальчика на побегушках до потомственного почетного гражданина Пскова, из чего состояла его коллекция и какая судьба постигла предметы после смерти собирателя.