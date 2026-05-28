Состоялась церемония гашения маркированного конверта к 150-летию Псковского музея-заповедника

Церемония специального гашения художественного маркированного конверта к 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника состоялась сегодня, 28 мая, в парадном зале Картинной галерея музея, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На торжественном мероприятии присутствовали генеральный директор музея Светлана Мельникова, хранитель музейных предметов первой категории Лидия Воронцова и директор управления Почты России в Псковской области Нина Эберман.

Псковский музей-заповедник 150 лет назад открыло Псковское археологическое общество, а сейчас это Федеральное учреждение культуры и один из старейших музеев России.

Гашение штемпеля на конвертах несёт особенную ценность как событие по увековечиванию истории. Конверты со специальными штемпелями особенно ценятся среди коллекционеров, чем старше конверт, тем более ценным он становится. На штемпеле изображён корпус Поганкиных палат, которые были построены в XVII веке. Контур палат обрамляет надпись с возрастом музея и датой торжественного гашения.

На первый конверт со штемпелем, который будет наиболее ценным, штемпель ставили одновременно Светлана Мельникова,

Лидия Воронцова и Нина Эберман.

На память о торжественном событии те, кто ставили штампы, получили первые три памятных конверта. Всего тираж конвертов со штемпелем составил 50 тысяч экземпляров. С сегодняшнего дня они будут доступны в отделениях почты по всей России.

«Я убеждена, что самое лучшее происходит в мае, например, создание музея. Я очень благодарна всем тем, кто поздравил нас с юбилеем, это значит, что про нас знают и помнят. Почта Россия ознаменовала этот день гашением - это здорово», - комментирует Светлана Мельникова.

Специальный штемпель к юбилею Псковского государственного музея-заповедника создал художник-дизайнер Сергей Капранов.