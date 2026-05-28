 
Культура

Состоялась церемония гашения маркированного конверта к 150-летию Псковского музея-заповедника

0

Церемония специального гашения художественного маркированного конверта к 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника состоялась сегодня, 28 мая, в парадном зале Картинной галерея музея, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На торжественном мероприятии присутствовали генеральный директор музея Светлана Мельникова, хранитель музейных предметов первой категории Лидия Воронцова и директор управления Почты России в Псковской области Нина Эберман.

Псковский музей-заповедник 150 лет назад открыло Псковское археологическое общество, а сейчас это Федеральное учреждение культуры и один из старейших музеев России.

Гашение штемпеля на конвертах несёт особенную ценность как событие по увековечиванию истории. Конверты со специальными штемпелями особенно ценятся среди коллекционеров, чем старше конверт, тем более ценным он становится. На штемпеле изображён корпус Поганкиных палат, которые были построены в XVII веке. Контур палат обрамляет надпись с возрастом музея и датой торжественного гашения.

На первый конверт со штемпелем, который будет наиболее ценным, штемпель ставили одновременно Светлана Мельникова,
Лидия Воронцова и Нина Эберман.

На память о торжественном событии те, кто ставили штампы, получили первые три памятных конверта. Всего тираж конвертов со штемпелем составил 50 тысяч экземпляров. С сегодняшнего дня они будут доступны в отделениях почты по всей России.

«Я убеждена, что самое лучшее происходит в мае, например, создание музея. Я очень благодарна всем тем, кто поздравил нас с юбилеем, это значит, что про нас знают и помнят. Почта Россия ознаменовала этот день гашением - это здорово», - комментирует Светлана Мельникова.

Специальный штемпель к юбилею Псковского государственного музея-заповедника создал художник-дизайнер Сергей Капранов. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Мельникова Светлана Евгеньевна

Мельникова Светлана Евгеньевна

Генеральный директор Псковского музея-заповедника

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026