«Семь верст до рассвета» покажут на конкурсе псковского кинофестиваля «Западные ворота»

Стали известны участники международного конкурса кинофестиваля «Западные ворота». Всего в номинации примут участие семь фильмов, в том числе недавно вышедшая российская премьера «Семь верст до рассвета», которую снимали в Псковской области, сообщили организаторы мероприятия.

Всего на конкурсе представлено семь фильмов: бельгийский «Танец лисиц» о юном одаренном боксере, индийский «Театр – миф о реальности» о забытых традициях «страны специй», казахский «Игроманка» о сложном выборе матери-игроманки, французский «Однажды в Газе» о мести за смерть друга, китайский «Сломанное копье» о бойце-копейщике, таджикско-иранский «Рыба на крючке» о поисках матери и российский «Семь верст до рассвета» о Матвее Кузьмине, который повторил подвиг Ивана Сусанина на Великолукской земле во время Великой Отечественной войны.

Напомним, в кинотеатрах стартовал прокат фильма «Семь верст до рассвета» в начале мая.

Ранее команда ПЛН-ТВ делала документальный фильм про Матвея Кузьмина.

В программу VII кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове включили свыше 100 фильмов.