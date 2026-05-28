Ольга Любимова: У Псковского музея-заповедника богатая история и уникальные коллекции

Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила с юбилеем Псковский музей-заповедник.

«Уважаемые коллеги! От имени Министерства культуры Российской Федерации поздравляю вас со 150-летием Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника! Богатая история и уникальные музейные коллекции сделали его одним из самых значимых культурных центров страны. Высокой оценки достойна неустанная работа коллектива. На протяжении более полутора веков многие поколения сотрудников помогают учреждению развиваться, реализуют интересные проекты и трудятся на благо музейной отрасли России. Примите искренние пожелания дальнейших успехов и достижения всего задуманного!» - сказала Ольга Любимова.