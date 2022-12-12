Культура

Вышитую карту региона представили в Пскове. ФОТО

Презентация проекта «Вышитая карта Псковской области» состоялась в Центре народного творчества сегодня, 12 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев

Работа над проектом объединила 24 рукодельницы из 15 районов Псковской области и города Пскова. Автором и куратором «Вышитой карты Псковской области» является дизайнер, мастер декоративно-прикладного творчества Светлана Самарина.

При создании вышитой карты Псковщины использовали различные материалы, виды и техники вышивки. Карта собрана из 48 кусочков. Работа над картой продолжалась на протяжении полугода.

«Это детище первого проекта "Вышиваем Россию своими руками". Вдохновилась и предложила Центру народного творчества вышить свою Псковскую область. В данном проекте я вышивала герб. На карте отражены самые значимые исторические моменты Псковской области. Использованы техники золотого шитья, вышивка лентами, по бархату, жёсткая канитель. Также использованы уникальные кабошоны. Одна из девочек проекта делает их из гипса. Всё ручная работа, она сама это разрисовывала и присылала нам их», – рассказала Светлана Самарина.

И.о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова поздравила собравшихся с Днём Конституции и вручила благодарственные письма.

«Представление вышитой карты уже стало прекрасной традицией. В том году мы представили карту России. День Конституции встречаем с другой работой. Дорогие мастерицы, спасибо вам за вклад в развитие ремесленного дела и народного творчества. В 2022 году было много значимых событий, приуроченных к Году культурного наследия России. Мы начали с участия во всероссийском проекте "Вышиваем Россию". Это была карта 6 на 3 метра и наши четыре вышивальщицы приняли в этом участие. Сегодня их чествуют в Москве», – выступила Наталья Белова.

Также в Центре огласили победителей конкурса национального костюма.