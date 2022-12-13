Культура

Черкесскую шашку конца XIX века передали таможенники Псковскому музею-заповеднику

Шашку черкесского типа конца XIX века передали таможенники Псковскому музею-заповеднику сегодня, 13 декабря. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, передача состоялась после расследования уголовного дела по факту её незаконного перемещения через границу.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

Особая ценность шашки подтверждена экспертизой. Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и замначальника отдела контроля за вывозом культурных ценностей управления культуры по СЗТУ Юлия Козорезова подписали соглашение о передаче предмета в фонд музея.

«Псковский музей стал счастливым обладателем уникального экспоната. Да здравствует Псковская таможня, которая снабжает нас бесценными предметами. Ориентировочная стоимость этой шашки - полмиллиона рублей», - отметила директор музея.

Ровно год назад СЗТУ передало в фонд музея 217 предметов, в числе которых фарфоровая сахарница, другие декоративные вещи для убранства стола.

Как предположила Светлана Мельникова после вскрытия пакета с экспонатом, рукоять шашки позолочена, одна из ее частей выполнена из серебра с чернением, также в убранстве присутствует эмаль, костяные вставки, ножны изначально были бархатными. Богатство шашки говорит о её южной принадлежности. Возможно, она была сделана в Грузии или в Дагестане.

«Закончилась история с уголовным расследованием. Прошли все необходимые юридические формальности, и шашка стала собственностью государства. Процесс завершили сегодня, передав объект музею-заповеднику. Как правило, мы передаём изъятые в ходе досмотров предметы в музеи СЗФО. Мы не можем спрогнозировать, что начнётся массовый вывоз культурных ценностей за границу, но если такое случится в 2023 году, то мы не обойдем вниманием Псковский музей, зная, как он относится к своему фонду», - пояснил начальник отдела контроля за вывозом культурных ценностей СЗТУ Кирилл Красильников.