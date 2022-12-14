Культура

Литературно-музыкальная встреча с поэтами и музыкантами пройдёт в Пскове

Литературно-музыкальная встреча с поэтами и музыкантами состоится в Голубом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 15 декабря в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

«Участники концерта хорошо известны псковской публике, но творческого общения с любимыми авторам и исполнителями никогда не бывает много. Особенно когда за окном – зима, а значит, так хочется тепла и уюта. Ничто не согревает так, как хороша музыка и поэзия», - сообщили организаторы.

Для псковичей выступят члены Союза писателей России - уральская и псковская поэтесса Надежда Камянчук, поэтесса Вера Сергеева, председатель Псковской региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды» Игорь Плохов и его коллеги Владимир Зарубин, Александр Косарев и Белла Коваленко.

На встрече с читателями прозвучат стихи и песни о Родине и Пскове, и о любви.