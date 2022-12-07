Культура

Комитет по охране объектов культурного наследия хочет изъять у собственника дом Седельщикова в Пскове

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области направил иск в Арбитражный суд Псковской области в целях изъять из собственности ООО «Трактиръ 903» объект культурного наследия - дом Седельщикова (бывший клуб «Подросток»), расположенный на улице Герцена, 5 в Пскове, а также земельный участок. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

Объект хотят изъять из собственности фирмы для организации продажи с публичных торгов. Предварительное судебное заседание назначили на 11 января 2023 года.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к директору ООО «Трактиръ 903» Дмитрию Плященко. Он заметил, что здание уже продавали на торгах — тогда их выиграла компания из Санкт-Петербурга. Предыдущий владелец не стал заниматься зданием, и осенью 2020 года дом Седельщикова выкупило ООО «Трактиръ 903».

Дмитрий Плященко напомнил, что дом Седельщикова необходимо отреставрировать и приспособить для современного использования до 30 сентября 2025 года. Такие планы, по его словам, остаются в силе. При этом директор ООО «Трактиръ 903» допустил, что есть задержки по срокам, которые прописаны в охранных обязательствах, чему способствует ряд причин.

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«У нас в стране, да и в мире в целом сегодня очень нестандартное время. Сначала коронавирус два года притормаживал всю работу, в том числе в экономическом плане, теперь специальная военная операция. Если комитет не считает, что это проблемы, то это их личный взгляд», - сказал Дмитрий Плященко и добавил, что помимо этого работу с объектом осложняли трудности с логистикой - реконструкция улицы Леона Поземского, а затем - ремонт Троицкого моста, которые находятся в непосредственной близости к зданию.

Директор ООО «Трактиръ 903» также добавил, что при оформлении договора купли-продажи здание ему передали в неудовлетворительном, критическом состоянии, после пожара. В связи с этим, заметил он, чтобы привести дом Седельщикова в порядок, необходимы масштабные работы, включающие заключения экспертов, разработку проектно-сметной документации. Процесс осложняется ещё и тем, что здание является памятником федерального значения XVII века.

«Когда я здание запущу - это моё личное желание, моя задача сейчас - привести его в порядок до 2025 года. Там за 6 месяцев работы всё можно восстановить, общие строительные работы я сделаю, не сомневаюсь: в порядок здание приведу, но для этого нужна проектная документация», - сказал Дмитрий Плященко.

Он также отметил, что пока готового проекта реконструкции здания нет, однако работа в этом направлении уже ведётся.

«Мы планировали, вели переговоры с проектировщиками, встречались с архитекторами, сделали определённые разработки. Если сдвигаются сроки, которые прописаны в охранных обязательствах, что мы должны в этом году проектную документацию подготовить, то мы это не успеваем в связи с экономической ситуацией», - подчеркнул Дмитрий Плященко и добавил, что собственник будет бороться за сохранение своих прав на здание.

Псковская Лента Новостей обратилась за разъяснениями в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, но там отказались комментировать ситуацию по телефону. Редакция направила официальный запрос в орган исполнительной власти, чтобы получить комментарий по сложившейся ситуации.