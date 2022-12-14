Культура

Новогодний бал пройдёт в Псковском кремле

Одной из основных площадок новогодних празднеств Псковского музея-заповедника в этом году станет Псковский кремль. О событиях, которые ждут псковичей в Кремле на Новый год, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Довмонтов город, Приказная палата, Власьевская башня – все эти исторические, полные тайн и легенд места, наполнятся для вас волшебной атмосферой Нового года и Рождества», – рассказали в музее.

Здесь посетителей будут ждать:

Новогодний бал , где гости смогут познакомиться с русской бальной культурой и бальным этикетом, посетить салоны, узнать о языке веера и различных бальных аксессуарах. Ведущие-хореографы научат их основным движениям и вместе с гостями исполнят полонез, польку и другие танцы.

, где гости смогут познакомиться с русской бальной культурой и бальным этикетом, посетить салоны, узнать о языке веера и различных бальных аксессуарах. Ведущие-хореографы научат их основным движениям и вместе с гостями исполнят полонез, польку и другие танцы. Концерт «Новогодний калейдоскоп» , где гости смогут услышать произведения Вивальди, авторскую музыку, аргентинскую и классическую гитару, древние звончатые гусли, современный баян, а также познакомиться с жалейкой, дудочками и шумовыми инструментами.

, где гости смогут услышать произведения Вивальди, авторскую музыку, аргентинскую и классическую гитару, древние звончатые гусли, современный баян, а также познакомиться с жалейкой, дудочками и шумовыми инструментами. Игра «Кремлёвский квиз» , где гости смогут проверить свои знания псковской истории, культуры и всего остального. Интересные вопросы, необычные правила и заводной ведущий – вот что ждет игроков в рождественский вечер 7 января.

, где гости смогут проверить свои знания псковской истории, культуры и всего остального. Интересные вопросы, необычные правила и заводной ведущий – вот что ждет игроков в рождественский вечер 7 января. Представление «Звездочёт», где гости смогут перенестись на несколько веков назад и оказаться во граде Пскове в канун Рождества, когда народ увидал на ночном небосводе необычную звезду, а некий звездочет-хитрец стал по-своему толковать это знамение и чинить смуту меж людей. В роли посадских людей гости помогут дьяку учинить следствие и вывести хитреца на чистую воду.

Телефон для справок и записи: +78112724574.

С подробной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте музея.