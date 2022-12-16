Культура

Открылись новые объемы и планировки помещений Псково-Печерского монастыря

Появилась неизвестная ранее информация об устройстве Лазаревского храма Псково-Печерского монастыря. В результате обследования помещений, демонтажа поздних пристроек и перегородок и штукатурных слоев открылись новые объемы и исторические планировки помещений. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Все первоначальные объемы церкви датируются 1792-1800 годов. Церковь возведена на месте более ранних ветхих строений. Все фундаменты, двухэтажный подклет и помещение церкви святого Лазаря со смежным одним большим помещением составляют единое в плане прямоугольное сооружение.

В построении православного храма традиционно присутствует трапезная. В настоящее время сохранился пристроенный к Лазаревской церкви в XIX веке трапезный корпус. Специалисты считают, что ими обнаружено помещение более ранней, первоначальной трапезной, которая относится ко времени постройки церкви. О ней не сохранилась информация в письменных источниках.

В ходе работ по демонтажу поздней перегородки открылась планировка помещения, в котором сохранился выход из церкви. Это большой зал с нишами, устроенными перед входом в церковь. Обнаружены фрагменты декоративной покраски стен. Это так называемые «полотенца». Зафиксировано, что верх стен имел серо-белый цвет, низ - серый, разделен (подчеркнут) окантовкой.

Информация о составе штукатурно-обмазочного слоя с сильным насыщением льняными волокнами позволяет уточнить датировки. Они соответствуют времени строительства церкви. Обнаружено также, что первоначально проемы в предполагаемой трапезной Лазаревской церкви были узкие, соответствовали двум историческим входам в храм, расширены позднее, в период приспособления под функции монастырского лазарета.

Предположение о первоначальном назначении помещения для трапезной подтверждается и тем, что выход из храма в больничную палату не в традиции устройства православного храма. Изменение функции помещения произошло позже. Указание о предназначении этого помещения под лазарет на 4-5 больных относится к концу первоначального исторического строительного периода церкви. Каменный притвор и помещения пристроек появились в последующие строительные периоды.

Храм изначально имел вход с деревянным крыльцом (на месте существующего каменного притвора, входа в Лазаревскую церковь).