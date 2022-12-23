55-летие регионального отделения Союза писателей России отметят в Пскове

Литературно-художественный вечер, посвященный 55-летию Псковского регионального отделения Союза писателей России, пройдет в Пскове 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении.
Псковских писателей поздравят:
- драматург, прозаик, сценарист Владимир Малягин. Главный редактор издательства «Даниловский благовестник», заместитель художественного руководителя по литературной части Московского Академического театра имени Вл. Маяковского (2004—2008). Член Союза писателей СССР (с 1990 года), член Издательского совета Русской православной церкви, руководитель семинара драматургии в Литературном институте имени А. М. Горького.
- советский и российский писатель, прозаик, редактор, автор более 30 книг, работающий в жанре «интеллектуального романа», философского и футурологического триллера Юрий Козлов. С 2001 года по настоящее время Юрий Козлов является главным редактором журналов «Роман-газета» и «Детская роман-газета».
- советник Российской академии естественных наук, поэт, литературный критик, редактор Валентина Ефимовская. За книги стихов присуждены премии им. Николая Гумилева и «Прохоровское поле». Она является заместителем главного редактора культурно-просветительского и литературно-художественного журнала «Родная Ладога», является руководителем Северо-Западного отделения Академии Российской словесности.
- российский художник Филипп Москвитин. Знаменит своими работами в области монументального искусства, иконописи, исторической живописи и портрета, член-корреспондент Российской академии художеств.
Вечер состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.
Начало мероприятия в 16:00.