Культура

Выставку «Ба! Знакомые все лица!» организовали в Поганкиных палатах в Пскове

Новогоднее пространство «Елка в старом доме» и выставку «Ба! Знакомые все лица!» организовали в Поганкиных палатах в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставочный проект «Ба! Знакомые все лица!» демонстрирует одно из уникальных изобразительных свидетельств начала 1820-х годов – альбом рисунков с представителями губернского дворянства и военного начальства.

В 1996 году Государственный музей А.С. Пушкина приобрел альбом рисунков в коленкоровом переплете с тисненной золотом дореволюционной надписью «г. Воронеж в 30-х годах XIX столетия». В нижнем углу обложки стоит фамилия «Лодыгин», которая означает то ли владельца, то ли автора рисунков, который, к сожалению, не оставил автографа. Благодаря научному исследованию подлинное место и время создания альбома восстановлены, атрибутированы изображенные в нем лица.

39 портретов, в том числе ранее неизвестные изображения, собранные воедино, позволяют узнать, кто окружал А.С. Пушкина в период михайловской ссылки 1824–1826 годов. Новизна и ценность представленной иконографии заключается в манере исполнения и передаче портретного сходства изображенных персон.

«Губернский альбом сам по себе является замечательным свидетельством эпохи. В дворянской культуре первой половины XIX века такие сборники занимали важное место, представляя собой целый внутренний мир, в озорных шаржах и откровенных поэтических экспромтах которого встречалось больше правды, чем в допущенных цензурой произведениях литературы и искусства», - рассказали в музее-заповеднике.

Выставки можно посетить с 2 по 8 января с 10:00 до 18:00, а далее с 9 по 31 января с 11:00 до 18:00. Стоимость: 100 рублей за человека – школьники и студенты; 150 рублей за человека – взрослые. Дети до 16 лет бесплатно.