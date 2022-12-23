Культура

Инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится в Пскове

Инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится в Пскове 4 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Одной из основных площадок новогодних празднеств Псковского музея-заповедника в этом году станет Псковский кремль. Довмонтов город, Приказная палата, Власьевская башня – все эти исторические, полные тайн и легенд места, наполнятся для вас волшебной атмосферой Нового года и Рождества», – рассказали в музее-заповеднике.

На концерте «Новогодний калейдоскоп», который пройдет в Приказной палате, гости услышат произведения Вивальди, авторскую музыку, аргентинскую и классическую гитару, древние звончатые гусли, современный баян, а также познакомятся с жалейкой, дудочками и шумовыми инструментами.

«Окунитесь в яркий новогодний калейдоскоп музыки и веселья!» – пригласили в музее.

Для гостей будут играть молодые музыканты города Пскова, лауреаты международных конкурсов.

Концерт состоится 4 января в 19:00. Стоимость: 400 рублей – взрослые, 300 рублей – дети, студенты. Доступна оплата по Пушкинской карте.