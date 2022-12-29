Культура

Автоклубы передали в четыре района Псковской области

Ключи от многофункциональных передвижных культурных центров в рамках национального проекта «Культура» передали в четыре района Псковской области сегодня, 30 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Торжественную церемонию вручения на территории Псковского музея-заповедника провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Два года назад область выступила перед Минкультом с инициативой создания таких автоклубов. Разработанные ранее не отвечали потребностям нашей области. Хотели, чтобы была возможность перевозить сцену, техническое оборудование и творческий коллектив. 17 автоклубов уже работают на территории нашей области. Нас услышали с инициативой. Сегодня мы передаем ещё четыре», – выступил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что на территории региона увеличивается количество ярких и интересных мероприятий.

«Новогодние мероприятия уже пройдут с использованием таких площадок», – сказал Михаил Ведерников и поздравил с завершением года, пожелав ярких мероприятий.

Автоклубы направятся в Усвятский, Дновский, Плюсский и Палкинский районы