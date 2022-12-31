Культура

Как встречали Новый год красноармейцы, расскажут псковичам в Музее Победы

Музей Победы приглашает жителей Псковской области на специальную праздничную онлайн-программу к Новому году. Интернет-посетителей ждут экскурсии, зимние мастер-классы, выставка и викторина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Присоединиться к мероприятиям можно на сайте музея.

Во время онлайн-экскурсии виртуальным посетителям расскажут, как встречали Новый год красноармейцы. В годы Великой Отечественной войны для солдат этот праздник приобрел особое значение — он стал символом мирной и счастливой жизни. Зрители узнают, какие новогодние подарки обычно отправляли на фронт.

О том, как отмечали Новый год на фронте и в тылу, расскажет и онлайн-выставка. Виртуальные посетители увидят архивные кинокадры времен войны и предметы из фондов Музея Победы – елочные игрушки, открытки, фронтовые письма и др. Так, зрители узнают, что на фронте при украшении елки в ход шли бинты и вата, лампы без цоколя, погоны, надраенные до блеска гильзы и трофейный шоколад.

Юных гостей пригласят на зимние мастер-классы. В ролике «Фронтовые рукавицы» зрителям не только расскажут, какие подарки получали бойцы на фронте, но и предложат самим смастерить «фронтовые варежки». Участники мастер-классов могут ознакомиться с видео, где их научат своими руками делать ватные игрушки. Подобные изделия были популярны со времен Великой Отечественной войны до середины 1950-х годов. Во время занятия «Белый медвежонок» ребятам объяснят, как сделать из полимерной глины елочные игрушки в виде фигурок зверей. Во время онлайн-уроков ребятам покажут, как смастерить гирлянду на елку и как нарисовать саму зеленую красавицу.

И юные, и взрослые виртуальные гости смогут проверить, насколько хорошо они знают историю и традиции Нового года, в новой серии онлайн-тренажера «Колесо Истории». Интернет-пользователям предложат ответить на 25 вопросов, связанных с празднованием Нового года на Руси в древние времена, во время Великой Отечественной войны и в наши дни.