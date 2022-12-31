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Культура

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили в России 1 млрд рублей на третий день проката

05.01.2023 15:02|ПсковКомментариев: 1

Кассовые сборы художественного фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко превысили в России 1 млрд рублей на третий день проката. Сообщает ТАСС.

Фото: кадр из фильма «Чебурашка»

Общие сборы по состоянию на 3 января составили 1 038 248 158 рублей, указано на сайте ЕАИС. Фильм вышел в российских кинотеатрах 1 января и заработал в стартовый день более 225 млн рублей, что стало рекордным для сборов 1 января, а также вторым результатом по сборам за один день за всю историю для отечественного кино.

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Теги: #кино #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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