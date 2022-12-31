Культура

«Библиосумерки» прошли в библиотеке Стругокрасненского района

«Библиосумерки-2023» прошли в библиотеке Стругокрасненского района сегодня, 5 января.

Фото здесь и далее: газета «Струги»

Сегодня юных посетителей ждал кукольный спектакль. А вот взрослых и подростков порадовало иммерсивное представление по мотивам самого рождественского произведения Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», сообщает газета «Струги».

На первом этаже работала выставка-торговля мастеров-рукодельников. Те, кто хотел полакомиться, могли это сделать в кафе, где была представлена выпечка. После спектакля для детей был организован мастер-класс, на котором раскрашивали фигурки из теста.

