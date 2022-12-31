Культура

Рождественский концерт органной музыки пройдет в Пскове

Рождественский концерт органной музыки из цикла «В ожидании Рождества» пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы концерта.

В концерте прозвучат творения композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха. Откроют его токката и фуга ре-минор BWV 565. Также слушатели познакомятся с произведениями композиторов эпохи романтизма XIX и XX веков: Петра Ильича Чайковского и Микаэла Таривердиева, известного по саундтрекам к многим советским кинофильмам, в частности «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Кроме того, прозвучат пять танцев из балета «Щелкунчик» российского композитора Петра Ильича Чайковского в органной транскрипции. Гости смогут услышать новогодние и рождественские сочинения И. С. Баха, а также рождественские христианские гимны «Adeste Fidelis» и «We wish you a Merry Christmas» 16-18 веков. Завершится концерт «Праздничной Токкатой» британца Перси Флетчера.

В концерте принимает участие выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории по классу фортепиано и органа, магистр Санкт-Петербургского университета по классам органа, клавесина и карильона, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, солист Белгородской и Курской филармоний, лауреат Всероссийской премии «Органист года-2020» Тимур Халиуллин.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 800 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта прозвучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Концерт состоится 6 января (пятница) в 16.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви, по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, 64.