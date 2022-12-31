Культура

В Пскове прошёл юбилейный творческий вечер поэта Александра Питиримова

Юбилейный вечер издателя, главного редактора литературного портала «Поэзия.ру», поэта Александра Питиримова «Избранное 5:0» прошел в Пскове. об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке Пскова.

Фото: Псковская центральная городская библиотека

На эту встречу с псковичами Александр Питиримов привёз стопку изданных ещё в 2016 году книг «Гений предместья» - это сборник его поэм, стихотворных новелл и стихотворений, которые раздал всем желающим.

Кроме того, он рассказал, что созданное при портале «Поэзия.ру» издательство готовит в этом году к выходу сразу два сборника. Один – с произведениями зарегистрированных на портале поэтов, а другой – с переводными стихотворениями, причём в этом сборнике будет даже современная китайская поэзия. Александр пообещал устроить для псковичей отдельную презентацию этих книг с приглашением авторов.

Организаторы встречи объяснили, что Александр Питиримов – один из немногих непсковичей по происхождению, которые создают так называемый «псковский текст».

После чего поэту раздал автографы желающим получить. А сам он подписал собственную книгу у псковского живописца Анатолия Жбанова, который в 2016 году её проиллюстрировал.