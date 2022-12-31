Культура

«Кремлёвский квиз» пройдет в Пскове

«Кремлёвский квиз» пройдет 7 января в Приказной палате Псковского кремля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«В ходе игры вы сможете проверить свои знания псковской истории, культуры и всего остального. Интересные вопросы, необычные правила и заводной ведущий – вот что ждет игроков в рождественский вечер 7 января. Добавьте интеллектуальной изюминки в свои новогодние праздники!» – написали в музее-заповеднике.

Место встречи: Информационный центр Псковского музея: улица Кремль, 4. Стоимость: 400 рублей с человека. Доступна оплата по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке.

Запись и справки по телефону: +78112724574.