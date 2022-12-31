Культура

Посетить музей-заповедник «Изборск» возможно по единому билету

Посетить музей-заповедник «Изборск» возможно по единому билету. Об этом написали в группе музея социальной сети «ВКонтакте».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

«У вас снова есть прекрасная возможность посетить музей-заповедник "Изборск" по единому билету. В стоимость включены входные билеты в Изборскую крепость, все экспозиции и билет на выставку "Россия. Истоки"», – написали в музее.

Стоимость единого билета: взрослый 500 рублей, школьники 16-18 лет, студенты – 300 рублей.

«А после прогулки по Изборску обязательно отправляйтесь в наше музейное кафе "Блинная", где уже топится настоящая русская печь», – заключили в музее.