Культура

Достаканы сына Ивана Грозного показали в Псковском музее-заповеднике

Достаканы 1560-1584 годов имеются в коллекции Псковского музея-заповедника. Фотографии экспонатов размещены в Telegram-канале учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Судя по надписи вязью на стаканах, стаканы принадлежали сыну царя Ивана Грозного – князю Фёдору. Их интересное название "Достаканы", согласно словарю В. В. Похлебкина, произошло от двух немецких слов – "дозе" (порция) и "канне" (кружка) и означало оно "кружка точной меры", которым и обозначались стаканы», - рассказали в музее-заповеднике.

Достаканы выполнены из серебра, частично позолоченные. Ковка, резьба.