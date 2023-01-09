Культура

Фестиваль художественного творчества «Ступень памяти - 2023» пройдет в Пскове

Фестиваль художественного творчества «Ступень памяти - 2023» в шестой раз пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие состоится 20-21 января в Городском культурном центре. Оно посвящено празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве, 79-летию освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 78-летию победы в в Великой Отечественной войне. Конкурс направлен на формирование патриотизма среди молодежи, а также уважительного отношения к старшему поколению.

На данный момент принято более 50 заявок, прием которых будет продолжаться до 16 января. Участники будут соревноваться в трех возрастных категориях: дети до 12 лет, дети до 16 лет и взрослые от 16 лет и старше. Конкурсанты представят свои номера по шести направлениям: хореография, вокал, поэзия, авторская песня (стих), оригинальный жанр и инструментальный жанр.

Выступления будет оценивать экспертное жюри, представленное деятелями искусств, специалистами сферы культуры и информационных технологий. Среди критериев оценки - соответствие заданной теме, исполнительское мастерство, зрелищность номера, композиционная разработка, цельность номера, соответствие музыкального материала, реквизита, сценического костюма идее номера и артистичность.

Все конкурсанты получат дипломы фестиваля. Победителям в каждой категории будут присуждены звания лауреатов первой, второй и третьей степени. Высшей наградой конкурса является «Гран-при». Его обладатель, а также лауреаты первой степени будут награждены денежными сертификатами. Церемония награждения победителей фестиваля состоится 21 января в ГКЦ.