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Культура

«Михайловское» экспонирует в Сети классику советской живописи

10.01.2023 10:30|ПсковКомментариев: 0

Государственный Пушкинский заповедник в рамках большого интернет-проекта «Художник и музей» сегодня, 10 января, представляет подписчикам и посетителям своих официальных страниц в социальных сетях одну из своих самых интересных коллекций. Небольшая цифровая выставка включает в себя репродукции работ Александра Лактионова, а также фотографию, на которой художник запечатлён за работой в мемориальной усадьбе «Михайловское», и небольшую справку о его жизненном и творческом пути.

Александр Лактионов. Тригорское. «Скамья Онегина» (1948). Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, лауреат Сталинской премии первой степени за картину «Письмо с фронта» Александр Лактионов приехал в возрождающееся после Великой Отечественной войны Святогорье в 1948 году.

«Накануне 150-летия со дня рождения Пушкина Александр Иванович поставил перед собой задачу изобразить поэта на фоне псковской природы, того уголка земли, где он провел "два года незаметных". Лактионов много дней посвятил изучению биографии и творчества поэта, работал в библиотеке, архиве, музее. За время пленэра появилось несколько живописных работ и множество этюдов, позднее дописанных в мастерской. В них отразились характерные черты его творчества: традиционность, приверженность к повествовательным мизансценам, бытовая конкретность и тщательная детализация», - рассказали в музее. 

В заметке «В мастерской художника А. И. Лактионова», написанной в мае 1949 для областной газеты, директор музея С. С. Гейченко рассказывал об этой работе: «В своем полотне художник стремился разрешить труднейшую задачу монументальной картины — органически связать фигуру А. С. Пушкина с окружающим пейзажем. Пейзаж на картине Лактионова не играет декоративной роли, а дополняет характеристику живописного образа поэта».

А сам художник вспоминал время, проведенное в псковских пушкинских местах, так: «Целый год я прожил здесь, в Михайловском, с кистью в руке. Пушкин всегда был со мною рядом, и я просил у него совета, и он во всём мне помогал, писал ли я старую берёзу или стадо на берегу Сороти, или изображал самого поэта, сидящего на ”диване Онегина” в Тригорском»…

Александр Лактионов. Пушкин на «Скамье Онегина» (1948). Из фондов «Михайловского»

В музее напомнили, что в рамках интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего более двух лет назад, сотрудники информационной службы «Михайловского» регулярно знакомят своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. Это художники, принадлежащие к разным поколениям, работающие в разных манерах, техниках и жанрах, живущие в столицах и в провинции.

Теги: #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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