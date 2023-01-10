Культура

Делегация из Карелии приедет в Псков на мастер-классы и выставку

Делегация из Карелии приедет в Псков и примет участие в программе «Карелия и "Калевала" в гостях у Пскова», мероприятие состоится 17 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Детской школе искусств города Пскова.

Фото здесь и далее: Детская школа искусств города Пскова

В октябре 2022 года стартовал проект «Поликультурные города» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Ведущим партнёром проекта выступает Карельский фонд развития общественной дипломатии. Проект знакомит с традициями и обычаями коренных народов, живущих с нами со соседству, особенностями их культуры», - рассказали в школе искусств.

17 января Псков примет гостей из Карелии, а горожане смогут посетить программу «Карелия и "Калевала" в гостях у Пскова» сразу в нескольких локациях:

Детская школа искусств города Пскова (улица Олега Кошевого, 8):

10.00 и 15.00 - мастер-класс «Кантеле – традиционный карельский инструмент»,

11.00 и 15.00 - квест «Сказочная Карелия» - творческая просветительская программа с элементами театрализации и игры.

Библиотека «Родник» (улица Труда, 20):

10.00 и 15.00 - мастер-класс «Калевальская щука» (в технике зендудлинга).

Центр туризма и творческих индустрий города Пскова (улица Георгиевская, 4):