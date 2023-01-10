Делегация из Карелии приедет в Псков на мастер-классы и выставку

Делегация из Карелии приедет в Псков и примет участие в программе «Карелия и "Калевала" в гостях у Пскова», мероприятие состоится 17 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Детской школе искусств города Пскова.
Фото здесь и далее: Детская школа искусств города Пскова
В октябре 2022 года стартовал проект «Поликультурные города» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Ведущим партнёром проекта выступает Карельский фонд развития общественной дипломатии. Проект знакомит с традициями и обычаями коренных народов, живущих с нами со соседству, особенностями их культуры», - рассказали в школе искусств.
17 января Псков примет гостей из Карелии, а горожане смогут посетить программу «Карелия и "Калевала" в гостях у Пскова» сразу в нескольких локациях:
Детская школа искусств города Пскова (улица Олега Кошевого, 8):
Библиотека «Родник» (улица Труда, 20):
Центр туризма и творческих индустрий города Пскова (улица Георгиевская, 4):