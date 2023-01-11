Культура

Произведения композиторов эпохи раннего барокко прозвучат на концерте органной музыки в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Цветы на камнях»» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 21 января в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы концерта.

В концерте принимает участие органистка Марина Ишина, выпускница кафедры органа, клавесина и карильона факультета искусств СПбГУ, дипломант всероссийского конкурса органистов Sancta Caecilia (2019), исполнитель, преподаватель и специалист по обслуживанию исторических клавишных инструментов в Центре старинной музыки «Эглерио» в Санкт-Петербурге.

В концерте прозвучат произведения композиторов эпохи раннего барокко немцев Маттиаса Векмана и Иоганна Якоба Фробергера, итальянцев Джироламо Каваццони и Джироламо Фрескобальди, испанца Хосе (Хусепе) Хименеса и нидерландца Яна Питерсзона Свелинка.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 500 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.