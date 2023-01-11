Культура

Музыкант-балалаечник проведет творческую встречу в Пскове

Творческая встреча и мастер-класс лауреата Международных конкурсов, солиста и концертмейстера группы балалаек ГАРНА «Россия» имени Л. Зыкиной, преподавателя ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова Олега Пискунова (балалайка) состоится 15 января в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Концертмейстер – Татьяна Пискунова.

Программа мероприятия:

13:00 – Концертная программа, творческая встреча.

14:00 – Мастер-класс для учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и Псковского областного колледжа искусств.

Олег Пискунов родился 12 ноября 1989 года в Свердловске. Выпускник Центра русского музыкального инструментального искусства имени В. Андреева города Бежецка Тверской области (класс Виктора Котельникова), Специальной профессиональной музыкальной школы-лицея города Екатеринбурга (класс профессора, народного артиста России Шауката Амирова), Российской академии музыки имени Гнесиных (класс профессора Андрея Горбачева). После выпуска продолжал обучение в магистратуре и ассистентуре-стажировке.

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, среди которых II Открытый конкурс имени Андреева, Всероссийский конкурс «Тихвинский Лель», Международные конкурсы «Тюменские искорки», «Кубок Сибири», Международные конкурсы имени М. Рожкова, имени В. Андреева, имени П. И. Нечепоренко.

Удостоен стипендий организаций «Новые Имена» и фонда В. Спивакова. Также – лауреат Международных конкурсов в Перми, Москве, Осаке (Япония), Кемерове, Екатеринбурге и др., являлся участником Дельфийских игр в Москве.

В 2011 по 2021 год О. Пискунов – концертмейстер группы балалаек, солист ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

В настоящее время ведет активную концертную деятельность, постоянно выступая с ведущими коллективами России и зарубежья: ГАРНА «Россия» имени Л. Зыкиной, НАОНИР имени Н. П. Осипова, Академический русский оркестр имени Андреева, АОРНИ имени Н. Н. Некрасова, ОРНИ «Струны Руси», ОРНИ «Онего», ОРНИ имени Ф. Шаляпина, ОРНИ Тольяттинской филармонии, Стамбульский государственный симфонический оркестр, Симфонический оркестр Казахстана, симфонический оркестр «Новая Россия», Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, «Русская филармония», ГАРКО «БОЯН», и др. Приглашенный артист фестиваля X Юбилейного фестиваля РНО (художественный руководитель М. В. Плетнев), участник ХI и XIV Зимнего международного фестиваля искусств Ю. Башмета.

Проводит мастер-классы и курсы повышения квалификации в ведущих музыкальных вузах России.

Мероприятие состоится в рамках творческой мастерской «Путь, выбранный однажды…», которая пройдет в Пскове с января по апрель 2023 года.

Проект проводит Псковская областная филармония на сцене Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с целью сохранения и развития традиций исполнительства на русских народных инструментах, пропаганды профессионального исполнительства, профориентаци и повышения уровня исполнительской культуры и преподавания исполнительского мастерства в учебных заведениях и учреждениях культуры города Пскова и Псковской области.

К проекту привлечены ведущие российские специалисты в области исполнительства и педагогики, среди которых солисты ведущих народных коллективов Москвы, выпускники маститых педагогов лучших вузов России, а ныне – преподаватели, Лауреаты и члены жюри многочисленных Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей, известные концертирующие музыканты.

Также в проекте примут участие:

Теймур Кулиев – домра (студент Российской академии музыки имени Гнесиных).

Ольга Алексеева – гусли (солистка Государственного оркестра «Гусляры России»).

Андрей Шелыганов – баян (Лауреат Международных конкурсов, Москва).

Завершится проект Гала-концертом с участием Оркестра русских народных инструментов «Онего» Карельской государственной филармонии и солистов – педагогов Творческой мастерской «Путь, выбранный однажды…».

Проект осуществляется при финансовой поддержке правительства Псковской области.

Адрес концертного зала Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова: улица Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.