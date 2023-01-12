Псковскому русскому хору присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присвоили народному коллективу «Псковский русский народный хор» (МБУК «ГКЦ», руководитель и главный балетмейстер Ирина Федорова, руководитель оркестровой группы Станислав Рыжиков). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества
Соответствующий приказ 10 января подписала министр культуры России Ольга Любимова.
Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присвоили 46 любительским коллективам из разных регионов России.